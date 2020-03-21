Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkarak tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı Türkiye’de de mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından özellikle yaşlı ve kronik hastaların dışarı çıkmamaları ve lokantalarda masalar arasında en bir metre mesafe olmalı açıklamasının ardından vatandaşlarda harekete geçti. Nevşehir’in Gülşehir ilçesine bağlı Eski Yaylacık köyünde bahçede çay içmeye çıkan köylüler de Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan çağrılar karşısında çay sohbetlerine aralarına bir metre mesafe koyarak içmeleri dikkatlerden kaçmadı.