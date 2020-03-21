Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Menderes Caddesi No.9 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın çatısındaki anteni düzeltmek için çıkan Osman Cengiz (53) çıktığı çatıdan dengesini kaybederek yaklaşık 10 metrelik havalandırma boşluğuna düştü. Olayı fark eden çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Cengiz, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatılırken, Osman Cengiz’in Salihli’de emlakçılık yaptığı öğrenildi.