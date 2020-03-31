İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, Yeniceköy bölgesinde usulsüz şekilde tıbbî masken üreten bir imâlathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında toplam 13 bin ve yapımı tamamlanmamış 6 bin maske ele geçirildi. Maskelere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
13 bin maske ele geçirildi
31.03.2020 - 11:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korona virüsü sebebiyle en çok aranan ürünlerden biri olan maskede fırsatçılara gün doğdu. İnegöl ilçesinde polis ekipleri yaptıkları baskında 13 bin adet maske ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : maske,kaçak ürün,
692631 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692631.aspx
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