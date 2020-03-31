Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnegöl KOM Büro Amirliği ekipleri, Yeniceköy bölgesinde usulsüz şekilde tıbbî masken üreten bir imâlathaneye baskın yaptı. Yapılan baskında toplam 13 bin ve yapımı tamamlanmamış 6 bin maske ele geçirildi. Maskelere ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.