Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Erzurumlulara 1 Nisan şakası yaptı. Sabah karla uyanan Erzurumlular ‘Bahar mevsimini beklerken yağan kar bizlere güzel bir sürpriz yaşattı’ dediler.
Erzurum’da Nisan ayında kar sürprizi
01.04.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’da 1 Nisan’da kar sürprizi yaşadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : erzurum,kar,nisan,story_,
692938 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/692938.aspx
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