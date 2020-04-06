Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 1 milyon 254 bin 971’e ulaştı. Şu ana kadar ise 68 bin 713 kişi hayatını kaybetti. Vaka ve ölüm oranları artsa da sağlığına kavuşan kişilerin sayısı da yükselişe geçti. Dünya genelinde dün itibarıyla toplam 257 bin 199 kişi iyileşti. 27 bin 69 vakanın görüldüğü ülkemizde de 1.042 kişi hastalığı yenmeye başardı. Bu kişilerden biri de İzmir’de ikamet eden 29 yaşındaki Fırat Oral oldu. Hastanedeki serviste 12 günlük tedavisinin ardından güçlü bağışıklık sisteminin de etkisiyle virüsü alt eden Oral, taburcu olarak evine gönderildi.

Genç, Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılay’ın yürütücülüğünde, Covid-19 hastalarına uygulanacağı duyurulan "immün plazma" tedavisi için kan plazması bağışı yaparak, diğer hastalara da umut olmak istediğini söyledi. Oral “Birine şifa olacaksam ne mutlu bana. Kanımı seve seve veririm” dedi. Hastalık sürecini de anlatan genç “Testim pozitif çıkınca yıkıldım. İster istemez insanın psikolojisi bozuluyor. Ben yoğun bakıma alınmadım. Normal serviste tedavi gördüm. Serum ve ateş düşürücü verdiler. O günden sonra herhangi bir ateş, öksürük gibi belirtilerim olmadı. Herhangi bir kronik hastalığım da bulunmadığı için hafif atlattım. İnşallah bu süreçten sonra da bir şey çıkmaz. Şu an evde on gün boyunca karantina altında kalacağım” diye konuştu.

86 YAŞINDA KAZANDI

Sakarya'da oturan 86 yaşındaki Resmiye Işık da birçok kronik rahatsızlığının bulunmasına rağmen ölümcül salgından kurtularak yaşlılara umut oldu. Hastalığı umreden dönen oğlu Cavit ve gelini Hülya Işık’tan kapan yaşlı kadın “Hastalığı yendim, çok mutluyum. Allah herkesi korusun. Kimse dışarı çıkmasın” ifadelerini kullandı. Bu arada kadının, oğlunu ve gelini de sağlığına kavuştu.