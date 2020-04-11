İçişleri Bakanlığı tarafından, korona virüsle (Covid-19) ile mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak ilinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu boyunca sürecek yasağın saat 00.00 itibariyle hayata geçmesiyle İstanbul'da yaşanan yoğunluk sona erdi. Normal zamanlarda sabah erken saatlerde yürüyüş yapmak isteyenlerin merkezi olan Bebek sahilinde vatandaşlar yasağa uyarak sahili boş bıraktı. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş kalan Bebek sahil drone ile havadan görüntülendi.
Sokağa çıkma yasağı ile Bebek sahil ve çevresi boş kaldı
11.04.2020 - 10:16 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığının koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından yasağın ilk gününde Bebek sahili ve çevresinin boş kaldığı görüldü. Boş kalan sahil havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,koronavirüs,sokağa çıkma yasağı,
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