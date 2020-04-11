TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan mesajda, "A Milli Takımımızın efsane oyuncularından, Türk sporuna çok değerli hizmetlerde bulunan Can Bartu'yu vefatının 1. yıl dönümünde, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
TFF, Can Bartu'yu andı
11.04.2020 - 14:14 | Son Güncelleme: 11.04.2020 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk sporunun önemli isimlerinden Can Bartu'yu ölümünün birinci yıl dönümünde andı.
Etiketler : TFF,
695747 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/695747.aspx
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