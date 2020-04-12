Batman Valiliğinden yapılan açıklamada korona virüs tedbirleri kapsamında Bahçelievler Mahallesi 1611 sokakta bulunan bir binanın 14 gün boyunca karantinaya alındığı belirtildi. Sağlık ekipleri, bina sakinlerini karantina uygulaması konusunda bilgilendirdi.
Batman’da bir bina karantinaya alındı
12.04.2020 - 16:33 | Son Güncelleme: 12.04.2020 - 16:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman merkezde koronavirüs tedbirleri kapsamında bir bina karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : batman,karantina,korona,
696026 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/696026.aspx
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