Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu korkuyla birlikte karbonhidratlar biraz azaldı ve “Madem yiyoruz, hiç olmazsa sağlıklısı olsun” diye kuru meyveler, çerezler derken, onlardan da sıkıldık... Şimdi alışveriş rakamları gösteriyor ki, yeme-içme çılgınlığından vazgeçtik, baharı evlerimize getirmeye başladık. Balkonlara mevsimlik çiçekler, evde tadilat için araç gereçler, ahşap boyama, takı tasarımı gibi uğraşlar için malzemeler son dönemlerin en fazla alınan ürünleri olmaya başladı. Tadilat, tasarım derken, birçok evde de ailece film seyretme, ailece oynanabilecek oyunlar da epeyce revaçta... Uzmanlar ise ilk günlerde evde dünyanın dört bir yanından gelen olumsuz haberler ve evden çalışmanın sebep olduğu stresle baş etmekte zorlanan insanların sürece alıştığını, zamanı yönetmeyi, iş yapış şekillerini oturttuğunu, kendileri ve evlerine vakit ayırdığı için mutluluk duyduğunu ifade ediyor.