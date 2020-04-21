Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, merkez Selimiye Mahallesi'nde iki ayrı evden hırsızlık ihbarı alınca çalışma başlattı. Evlerin birinden fotoğraf makinesi diğer evden ise cep telefonu, tablet ve bir miktar da para çalındığı belirlendi. Çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, kadın kıyafetleri ve etek giymiş bir erkek şahsın hırsızlık yapılan evin penceresinden üst katına tırmandığını tespit etti. Yapılan çalışmada kadın kıyafetleri giyip evden hırsızlık yapan kişinin S.D.Ç. adlı kişi olduğu öğrenildi. Çok sayıda hırsızlık olayı ile cinsel istismar suçundan kaydı olduğu anlaşılan 19 yaşındaki S.D.Ç., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. S.D.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.