Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallede Gizem Ö.'nün kullandığı 31 EG 937 plakalı otomobil ile 31 Y 7390 plakalı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Garip B. yaralandı.

Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.