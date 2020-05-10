Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallede Gizem Ö.'nün kullandığı 31 EG 937 plakalı otomobil ile 31 Y 7390 plakalı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Garip B. yaralandı.
Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Samandağ’da trafik kazası: 1 yaralı
10.05.2020 - 20:38 | Son Güncelleme: 10.05.2020 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahallede Gizem Ö.'nün kullandığı 31 EG 937 plakalı otomobil ile 31 Y 7390 plakalı bir motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Garip B. yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Samandağ,kaza,
703185 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/703185.aspx
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