Narman’da öğe saatlerinde etkili olan fırtına bir çok evin ve işyerinin çatılarını uçurdu. Cumhuriyet Caddesinde Yusuf Okunuş’a ait işyerinin çatısı, Erzurum caddesi üzerinde Nevzat Turan'a ait işyerinin çatısını cadde üzerine uçurdu Çatıların altında Fehmi Turanoğlu ve Emre Tanrıverdi'ye ait araçlar hasar gördü
Fırtınada ilçe merkezindeki bazı evlerin çatılarında hasar oluştu.
Fırtına sonrası Narman Emniyet amirliğince güvenlik önlemleri alınarak itfaiye tarafından enkaz kaldırma çalışmaları yapıldı.
Narman’da fırtına çatıları uçurdu
23.05.2020 - 14:12 | Son Güncelleme: 23.05.2020 - 14:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum’un Narman ilçesinde 10 dakika etkili olan fırtına çatıları uçurdu.
Narman’da öğe saatlerinde etkili olan fırtına bir çok evin ve işyerinin çatılarını uçurdu. Cumhuriyet Caddesinde Yusuf Okunuş’a ait işyerinin çatısı, Erzurum caddesi üzerinde Nevzat Turan'a ait işyerinin çatısını cadde üzerine uçurdu Çatıların altında Fehmi Turanoğlu ve Emre Tanrıverdi'ye ait araçlar hasar gördü
Etiketler : Erzurum,
706247 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706247.aspx
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