Bir dizi programda bulunmak üzere Kilis’e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Gaziantep Havaalanında Gaziantep Valisi Davut Gül karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buradan Suriye sınırında bulunan Kilis’e geçti.