Bir dizi programda bulunmak üzere Kilis’e giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Gaziantep Havaalanında Gaziantep Valisi Davut Gül karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buradan Suriye sınırında bulunan Kilis’e geçti.
İçişleri Bakanı Soylu Suriye sınırında
24.05.2020 - 11:04 | Son Güncelleme: 24.05.2020 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bir dizi programda bulunmak üzere Suriye sınırının sıfır noktasında bulanan Kilis’e geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu,
706415 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706415.aspx
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