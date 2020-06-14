Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tüm uyarılarına rağmen maske-mesafe ve temizlik kuralına uymayanlar koronavirüsün yayılmasına ve vaka oranının artmasına neden oluyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağıl Yukarı Borandere mahallesinde 4 Haziran tarihindeki nişan törenine katılan bir kişi rahatsızlanınca Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından filyasyon ekiplerinin çalışmasında hastanın 4 Haziran'da mahalledeki bir nişan törenine katıldığı belirlendi.

Filyasyon ekiplerinin çalışmasının ardından nişan törenine katılan 11 kişinin hasta ile temaslı olduğu tespit edildi. Filyasyon ekipleri temaslı 11 kişinin bulunduğu 5 evi karantina altına aldı. Ekiplerin ilçedeki çalışmaları sürüyor.