Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki E.G. şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan E.G. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Cinsel istimar iddiasına gözaltı
21.06.2020 - 18:02 | Son Güncelleme: 21.06.2020 - 18:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun''da 16 yaşındaki kıza cinsel istimarda bulunduğu iddia edilen 22 yaşındaki genç polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istismar,iddia,gözaltı,
712591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/712591.aspx
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