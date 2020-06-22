Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nizip Kaymakamlığından yapılan açıklamada, bugün ilçede 6 hanede yaşayan 29 kişinin karantinaya alınması ile ilçedeki toplam korona virüs vaka sayının 40 hane ve 116 kişiye çıktığı belirtildi. Açıklamada, "22.06.2020 Pazartesi gününden itibaren İlçe Sağlık Müdürlüğümüz filyasyon ekipleri tarafından Nizip genelinde rastgele örnek alınmasına başlanacaktır. Sağlık ekiplerimize yardımcı olmanız kendinizin, sevdiklerinizin ve toplumumuzun adına büyük önem arz etmektedir. Korona virüs bulaşması nedeniyle karantina altına alınanların sayısının artmasının başlıca nedeni ilçemize dışarıdan taziye ziyaretine ve bayram ziyaretine gelenlerin testlerinin pozitif çıkmasından kaynaklanmaktadır. 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında kendinizin ve ailenizin sağlığı için lütfen sosyal mesafe kurallarına (en az 1,5 metre, 3-4 adım) ve hijyen kurallarına uyunuz. Sevdiklerinizi korumak için maske, mesafe ve temizlik kurallarına özen gösterilmesi büyük önem arz etmektedir" denildi.

Açıklamada, ilçede 6 hanede 30 kişinin karantina süresinin ise sona erdiği kaydedildi.