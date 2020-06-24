Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Gözkaya (Gülgüman) köyünde ikamet eden A.T. hayvanların ahırını ilaçladı. Bir süre sonra rahatsızlan A.T. Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. A.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Kilis’te şüpheli ölüm
24.06.2020 - 10:00 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 10:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te bir kişi ahırı ilaçladıktan sonra rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kilis,şüpheli ölüm,
713227 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/713227.aspx
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