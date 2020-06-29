Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kahramankazan ilçesi Aydın Mahallesi’nde iki komşu arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma neticesinde görev istirahatli olarak ailesinin çiftliğinde bulunan Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru İbrahim Kara, komşu çiftlik sahibi Nizam A. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Nizam A. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.