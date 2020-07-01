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Arnavutköy'de böcek ilacından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
01.07.2020 - 02:52 | Son Güncelleme: 01.07.2020 - 02:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de bir apartmana aşırı derecede sıkılan böcek ilacından etkilenen 1'i hamile, 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında ilaç sıkılan binada ikamet eden vatandaşları tahliye edilirken binaya girişler ise geçici süreliğine kapatıldı.
Etiketler : arnavutköy,
714796 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/714796.aspx
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