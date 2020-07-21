Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şehzadeler ilçesi 1. Anafartalar Mahallesi Vakıf İş Hanı’nda bulunan noter önünde meydana geldi. İddiaya göre, noter içerisinde araç alım satımı sırasında iki taraf arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma, noter dışına taşarak bir anda kavgaya dönüştü. Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgayı, iş hanındaki esnaf ve vatandaşlar güçlükle ayırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ifadelerini almak üzere karakola götürdü.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.