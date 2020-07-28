Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamasında, Mut Devlet Hastanesinde trafik kazası nedeniyle gözetim altında olan 15 askerin taburcu edildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla Mut Devlet Hastanesinde yaralı askerimiz kalmamıştır" dedi.