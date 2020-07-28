Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamasında, Mut Devlet Hastanesinde trafik kazası nedeniyle gözetim altında olan 15 askerin taburcu edildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla Mut Devlet Hastanesinde yaralı askerimiz kalmamıştır" dedi.
Otobüs kazasında yaralanan 15 asker taburcu edildi
28.07.2020 - 17:13 | Son Güncelleme: 28.07.2020 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu, 2 şoförün hayatını kaybettiği otobüs kazasında, hastanede gözetim altında olan 15 asker taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Mersin,asker,trafik kazası,
721251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721251.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER