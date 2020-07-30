Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice ilçesinde Pazarköy ile Payidaroba mevkii arasında saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına havadan helikopterle ve karadan arazözlerle müdahale ediyor.
Çanakkale'de orman yangını
30.07.2020 - 15:09 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 15:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : orman yangını,çanakkale,
721704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/721704.aspx
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