Suriye’nin Resulayn kırsalındaki Tal Halef’te bulunan Suriye Milli Ordusu’nun Tal Arqam kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 SMO mensubunun hayatını kaybettiği, 3 SMO mensubunun da yaralandığı bildirildi.
Tel Halef’de bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 3 yaralı
30.07.2020 - 17:37 | Son Güncelleme: 30.07.2020 - 17:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Resulayn kırsalındaki Tal Halef’te bulunan Suriye Milli Ordusu’nun Tal Arqam kontrol noktasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tel Halef,
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