Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Erzincan’da Covid- 19 hastalığına yakalanan 1 kişi dün yaşama veda etti. Koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü günden bugüne kadar Erzincan’da Covid- 19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son ölümle birlikte 9’a ulaştı.