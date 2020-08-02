Alınan bilgiye göre, Erzincan’da Covid- 19 hastalığına yakalanan 1 kişi dün yaşama veda etti. Koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü günden bugüne kadar Erzincan’da Covid- 19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı son ölümle birlikte 9’a ulaştı.
Erzincan’da Covid -19’dan 1 kişi hayatını kaybetti
02.08.2020 - 22:22 | Son Güncelleme: 02.08.2020 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan’da koronavirüs (Covid-19) tedavisi gören 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Etiketler : erzincan,covid-19,vaka,
722336 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/722336.aspx
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