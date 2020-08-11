İki ay sonra durumdan haberdar olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Lübnanlı diplomatlar ile irtibat kurdu. Böylelikle genç kız, başka bir gemiyle oradan alındı. Tekirdağ’a gelen kızın, limandan ayrılmasından dört gün sonra yani 4 Ağustos’ta büyük patlama yaşandı. Faciadan kıl payı kurtulan Selvi “Mahsur kaldığım gemi, patlamanın yaşandığı yere iki kilometre uzaklıktaydı. Ben ise o esnada yeni gemim ile Kıbrıs açıklarındaydım. Ülkemin girişimleri sayesinde hayatım kurtuldu. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.
Büyük patlamadan dört günle kurtuldu
11.08.2020 - 02:40 | Son Güncelleme: 11.08.2020 - 02:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3. sınıf öğrencisi Ceyda Selvi, bir gemide staja başladı. 12 Mayıs’ta Beyrut Limanı’na yanaşan gemi yakıt ve liman borçlarından dolayı alıkonuldu.
Etiketler : beyrut patlama,beyrut patlaması,ceyda selvi,
724156 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/724156.aspx
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