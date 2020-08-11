Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki ay sonra durumdan haberdar olan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Lübnanlı diplomatlar ile irtibat kurdu. Böylelikle genç kız, başka bir gemiyle oradan alındı. Tekirdağ’a gelen kızın, limandan ayrılmasından dört gün sonra yani 4 Ağustos’ta büyük patlama yaşandı. Faciadan kıl payı kurtulan Selvi “Mahsur kaldığım gemi, patlamanın yaşandığı yere iki kilometre uzaklıktaydı. Ben ise o esnada yeni gemim ile Kıbrıs açıklarındaydım. Ülkemin girişimleri sayesinde hayatım kurtuldu. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.