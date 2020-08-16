Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş Muhammet Özkurt (26) denizde yüzerken boğularak hayatını kaybetti. Erzincan'da görev yaptığı öğrenilen Muhammet Özkurt'un memleketi Samsun'a izne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Uzman çavuş denizde boğuldu!
16.08.2020 - 10:17 | Son Güncelleme: 16.08.2020 - 10:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da bir uzman çavuş denizde boğularak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : uzman çavuş,samsun,boğulma,
725246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/725246.aspx
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