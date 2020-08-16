Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Yakakent ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzman çavuş Muhammet Özkurt (26) denizde yüzerken boğularak hayatını kaybetti. Erzincan'da görev yaptığı öğrenilen Muhammet Özkurt'un memleketi Samsun'a izne geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.