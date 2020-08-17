Özbek Mahallesi'ndeki hayvan barınağı yakınında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kısmen kontrol altına alındı.
İzmir'de otluk alanda yangın
17.08.2020 - 02:39 | Son Güncelleme: 17.08.2020 - 02:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Urla ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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