Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özbek Mahallesi'ndeki hayvan barınağı yakınında bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz ile 3 dozer sevk edildi. Ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğü yangın, kısmen kontrol altına alındı.