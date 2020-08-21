Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi Orta Mahallesi 213 sokak numara 52’deki Metin Apartmanı’nın ikinci katında saat: 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda asılı bulunan çamaşırları toplayan F.K. (30) bir anda dengesini kaybederek önce apartmanın önünde park halinde bulunan 09 ABE 447 plakalı otomobilin üzerine daha sonra da yere düştü.



Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.’ya olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.