Ordu’da sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıksız devam ederken Perşembe ilçesi Yason Burnu açıklarında hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Karadeniz’de hortum
22.08.2020 - 18:43 | Son Güncelleme: 22.08.2020 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu’da etkili olan sağanak sırasında Karadeniz açıklarında hortum oluştu.
Etiketler : karadeniz,hortumi fırtına,
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