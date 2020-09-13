Bursa'da saat 15.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış yarım saat sürdü. Şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü.
Sağanak yağış sonrası sular altında kalan hayvanat bahçesinde bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Bursa'da sel hayatı felç etti
13.09.2020 - 16:21 | Son Güncelleme: 13.09.2020 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle dönerken, hayvanat bahçesinde vatandaşlar mahsur kaldı.
Bursa'da saat 15.00 sıralarında etkili olan sağanak yağış yarım saat sürdü. Şiddetli sağanak sonucu yollar ve caddeler göle döndü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,yağmur,sel,
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