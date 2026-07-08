TÜİK’in Haziran 2026 raporu, Erzincan’daki demografik erozyonu gözler önüne serdi. Son üç yıldır aralıksız göç veren kentin nüfusu 240 bine geriledi. Yıllık nüfus artış hızı negatif seyrini sürdürürken, sadece geçen yıl net göç kaybı 1,6 bin kişi oldu. Kentte ortalama hanehalkı büyüklüğü de 2,7 kişiye düşerek Türkiye ortalamasının oldukça altında kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünün yayımladığı Haziran 2026 raporuna göre, Erzincan'ın nüfusu 2025 yılı sonu itibarıyla 240 bine geriledi.

RAKAMLAR ALARM VERİYOR: ERZİNCAN 240 BİNE GERİLEDİ

Verilere göre, ilin nüfusu 2023 yılında 243 bin, 2024 yılında 241 bin olurken, 2025 yılı sonunda 240 bin olarak kaydedildi.

Raporda, Erzincan'ın yıllık nüfus artış hızının negatif seyrini sürdürdüğü belirtildi. Buna göre, 2023-2024 döneminde binde eksi 8,9 olan yıllık nüfus artış hızı, 2024-2025 döneminde binde eksi 6,7 olarak gerçekleşti.

Erzincan’da evler her yıl boşalmaya devam ediyor!

HANEHALKI BÜYÜKLÜĞÜ 2,7’YE DÜŞTÜ

İldeki nüfus değişiminde göç hareketlerinin etkili olmaya devam ettiği belirtilen raporda, 2025 yılı net göç verisinin eksi 1,6 bin kişi olduğu bildirildi.



Öte yandan, 2025 yılı verilerine göre Erzincan'da ortalama hanehalkı büyüklüğü 2,7 kişi olarak hesaplandı. Bu rakamın, Türkiye ortalaması olan 3,1 kişinin altında kaldığı ifade edildi.

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