Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gökhan - Hülya Yılmaz çiftinin 3 yaşındaki kızı Alya Yılmaz, akşam evde yediği bamya yemeğinin ardından fenalaştı.

Kınık Devlet Hastanesine götürülen Alya Yılmaz, buradaki müdahalenin arından evine getirildi. Kızlarının tekrar fenalaşması üzerine aile, Alya'yı Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir hastaneye götürdü. Minik kız burada yapılan müdahalenin ardından evine gönderildi. Eve döndükten bir müddet sonra yine fenalaşan minik kız tekrar aynı hastaneye götürüldü.

Alya Yılmaz, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Yediği yemekten zehirlendiği belirlenen Alya Yılmaz, Kınık'ta toprağa verildi.