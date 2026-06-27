Ankara'da havacılık alanında faaliyet gösteren iş adamı, Polatlı'da hayata geçirmeyi planladığı hava taksi projesini tanıttı. Zaman tasarrufuna dikkat çeken Orhan Ünsal, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da Türkiye'de 'Hava Kampüsleri Projesi'ni başlattığını söyledi. Ünsal ayrıca 3 kişinin hava taksiyle Ankara'dan Bodrum'a 1.500 dolara uçabildiğini belirtti.

Ankara'da havacılık alanında faaliyet gösteren iş adamı Orhan Ünsal tarafından kamuoyuna hava taksi projesi tanıtıldı. Tanıtılan projede Ünsal, ulaşımda zamanın her geçen gün daha da önem kazandığını belirterek, hava taksi sistemiyle özellikle iş adamlarının şehirlerarası seyahatlerini daha kısa sürede gerçekleştirebileceğini ifade etti.

Trafiğe kesin çözüm! Hava taksi dönemi başlıyor: Ankara'dan Bodrum'a 3 kişi 1.500 dolar

ZAMAN TASARRUFU SAĞLAYACAK

Proje kapsamında, özel uçaklarla talebe bağlı uçuş hizmeti sunulması ve yolcuların Türkiye'nin farklı şehirlerine tarifeli seferlere bağlı kalmadan ulaşabilmesi amaçladıklarını söyleyen Ünsal, projenin kara yoluna kıyasla önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlayacağını vurguladı. Ayrıca Ünsal, hava taksi girişiminin yalnızca ulaşım hizmeti sunmakla sınırlı kalmayacağını, Polatlı'nın genel ve sportif havacılık alanında önemli bir merkez haline gelmesine katkı sağlamasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Trafiğe kesin çözüm! Hava taksi dönemi başlıyor: Ankara'dan Bodrum'a 3 kişi 1.500 dolar

BAKANLIK, 'HAVA KAMPÜSLERİ PROJESİ' BAŞLATTI

Hava taksi uygulamasının Türkiye'de birçok ulaşım sorununa çare olacağını belirten Ünsal, "Türkiye'de amatör ve sportif havacılık maalesef dünyadaki gelişmiş ülkelerin çok gerisinde. Amerika'da ve Avrupa'da hava parkları çok yaygın ama Türkiye'de maalesef özellikle bu küçük meydanlar yok denecek kadar az. Türkiye'de bu meydanlardan sadece üç tane var. Bizim amacımız, bu hava parklarını Türkiye'nin her tarafına yaymak. Bunun için Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Birliği Başkanı olarak arkadaşlarımla bir mücadele veriyorum. Bu projeyi de Ulaştırma Bakanımızın gündemini aldırdık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Türkiye'de 'Hava Kampüsleri Projesi'ni başlattı. Fakat bunu yapmak uzun yıllar alacaktır. Hava parklarının yaygınlaşması hemen mümkün değil. Elimizden geldiği kadar, gücümüzü kullanarak, kendi imkanlarımızla bu tür hava parklarını yapıyoruz. Biz Ankara'ya yaptık. Buradaki hava parkımız hem eğitim amaçlı kullanılıyor hem de iş adamlarının uçaklarını burada muhafaza etmek üzere kullanıyoruz" diye konuştu.

Trafiğe kesin çözüm! Hava taksi dönemi başlıyor: Ankara'dan Bodrum'a 3 kişi 1.500 dolar

"HAVA TAKSİLERLE DİLEDİĞİ ŞEHRE İSTEDİKLERİ ZAMAN GİDEBİLECEKLER"

İnsanların bu taksilerle pratik ve hızlı bir şekilde diledikleri yere gidebileceklerini aktaran Ünsal, "İş adamlarımız hava taksilerle dilediği şehre istedikleri zaman gidebilecekler ve oradaki işlerini görüp tekrar hava taksiyle geri gelebilecekler. Hedefimiz Türkiye'de bu tür hava parkları yaygınlaştırmaktır. Öncelikle hedefimiz bu. Ondan sonraki hedefimiz de hava taksi olayını Türkiye'nin hafızasına yerleştirmektir. Bütün hedefimiz bu aslında. Buna ihtiyacımız var. Sivil havacılık kanadında da bunların yapılabilmesi için öncülük yapmak istiyoruz ve bunu geliştirmek istiyoruz. Bununla ilgili de altyapı çalışmalarının yapılması lazım. Altyapı çalışmalarının en önemli unsuru da hava parklarıdır. Bu hava parkları çoğaltıldığı zaman aynı zamanda bizim havalimanlarımızın yükü de hafifleyecek ve iş adamlarımızın bir anlamda ciddi manada zaman da kazanmış olacaklar. Bunun için devletten de destek istiyoruz. Özellikle bu hava parkları için arazilere ihtiyacımız var. Hep birlikte Türkiye'de bu hava parklarını çoğaltma gayreti içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.

Trafiğe kesin çözüm! Hava taksi dönemi başlıyor: Ankara'dan Bodrum'a 3 kişi 1.500 dolar

"MALİYETİ 1.500 DOLAR"

Söz konusu projenin ilk aşamalarda olduğunu ve zamanla daha iyi bir duruma getireceklerini vurgulayan Ünsal, "Şu anda 4 kişilik bir uçakla 3 yolcu taşıyabiliyoruz. Maliyeti bin 500 dolar. Bin 500 dolarla 3 kişi Ankara'dan Bodrum'a rahatlıkla uçabiliyor. Aynı seyahati jetle yaptığınız zaman 6 bin dolar oluyor. Müşteriler memnun kalıyorlar. Bu uçaklarla uçmak ayrı bir keyif veriyor. Çünkü gökyüzünde adeta kuş gibi süzülüyorsunuz ve yeryüzünü de istediğiniz şekilde seyrediyorsunuz. Yeryüzünün her türlü detayını havadan görme şansınız oluyor. Uçarken hem keyif almış oluyorsunuz hem de seyahatinizi gerçekleştirmiş oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Trafiğe kesin çözüm! Hava taksi dönemi başlıyor: Ankara'dan Bodrum'a 3 kişi 1.500 dolar

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