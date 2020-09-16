Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yukarıyongalı Köyü'nde koronavirüs vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantina süreci uygulandığı kaydedildi.
Muş’ta bir köy karantinaya alındı
16.09.2020 - 23:33 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 23:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’un Yukarıyongalı Köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muş,Yukarıyongalı Köyü,karantina,
732359 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/732359.aspx
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