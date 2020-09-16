Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Yukarıyongalı Köyü'nde koronavirüs vaka çıkması ve köy içi temasın yoğun olduğunun anlaşılması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süre ile karantina süreci uygulandığı kaydedildi.