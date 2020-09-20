AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 08.45'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak belirlendi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre saat 08.45'te meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Malatya'nın Hekimhan ilçesi olarak belirlendi.
Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.
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