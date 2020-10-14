Edinilen bilgilere göre, Çevlik ve Arsuz yolunda bulunan yamaça inen 3 kişi geri çıkmak istedikleri zaman yamacın yüksekliğinden kaynaklı oldukları yerde mahsur kaldı.
Ekiplerden yardım isteyen 3 kişi jandarma ve AFAD personelinin halat yardımıyla oldukları yerden çıkarıldı.
Yamaçta mahsur kaldılar, AFAD ekipleri kurtardı
14.10.2020 - 22:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 22:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Samandağ ilçesinde yamaçta mahsur kalan 3 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çevlik ve Arsuz yolunda bulunan yamaça inen 3 kişi geri çıkmak istedikleri zaman yamacın yüksekliğinden kaynaklı oldukları yerde mahsur kaldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : yamaç,mahsur kalan şahıslar,
738955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/738955.aspx
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