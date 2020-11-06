Erenler ilçesi Değirmendere Mahallesinde ikamet eden 14 yaşındaki Semir Şair, bir süredir Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 1 aydır koronavirüs tedavisi görüyordu. Şair yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatın kaybetti. Semir Şair’in cenazesi Değirmendere Mahallesinde kılınan namaz sonrasında gözyaşlarıyla arasında defnedildi.
14 yaşındaki çocuk koronavirüse yenik düştü
06.11.2020 - 12:43 | Son Güncelleme: 06.11.2020 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sakarya’da 14 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sakarya,koronavirüs,
744594 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/744594.aspx
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