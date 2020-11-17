Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zonguldak İl Jandarma ekipleri korona virüs denetimleri kapsamında Gökçebey, Alaplı ve Çaycuma İlçelerinde denetim yaptı. Ekipler tarafından bin 198 kişiye HES kodu sorgulaması yapılırken, HES kodu olmayan 147 kişiye HES kodu aldırıldı.

Vatandaşlar yapılan uygulamalardan dolayı memnun oldukları dile getirerek Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler pazaryerlerinde, kalabalık alanlarda ve şehir giriş çıkışlarında araç sürücülerine uyarılarda bulunarak denetimlerini sürdürüyor.