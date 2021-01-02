Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2021 yılının ilk dolunayı Bursa'nın İnegöl ilçesinde görkemli bir şekilde görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesiyle ortaya mest eden görüntüler çıktı. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolunayının o güzel anları kameraya yansıdı.