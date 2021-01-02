2021 yılının ilk dolunayı Bursa'nın İnegöl ilçesinde görkemli bir şekilde görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesiyle ortaya mest eden görüntüler çıktı. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolunayının o güzel anları kameraya yansıdı.
2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı
02.01.2021 - 20:43 | Son Güncelleme: 02.01.2021 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da 2021 yılının ilk dolunayı görenleri mest etti.
Etiketler : Bursa,
757160 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/757160.aspx
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