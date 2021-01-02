2021 yılının ilk dolunayı Bursa'nın İnegöl ilçesinde görkemli bir şekilde görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesiyle ortaya mest eden görüntüler çıktı. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolunayının o güzel anları kameraya yansıdı.