Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda araç içerisine gizlenmiş vaziyette; 15 kaçak cep telefonu ve telefonlara ait aksesuarların ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem yapıldığı belirtildi.