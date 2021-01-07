Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda araç içerisine gizlenmiş vaziyette; 15 kaçak cep telefonu ve telefonlara ait aksesuarların ele geçirildiği kaydedildi. Yakalanan 4 şahıs hakkında kaçakçılık suçu kapsamında adli işlem yapıldığı belirtildi.
Muş’ta gümrük kaçağı telefon ele geçirildi
07.01.2021 - 20:40 | Son Güncelleme: 07.01.2021 - 20:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta polis ekipleri tarafından cep telefonu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda otomobil içerisine gizlenmiş 15 gümrük kaçağı telefonun ele geçirildiği bildirildi.
Etiketler : muş,telefon,
758283 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/758283.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER