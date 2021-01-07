Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında 4 adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda, 25 gram eroin, 70 gram metamfetamin, 105 gram esrar, 2 tabanca ve 4 bin 920 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartları uygulanarak salıverildi.