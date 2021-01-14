Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Eminönü Yeni Cami, Sultanahmet Camii ve Nuruosmaniye Camii'nde devam eden restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Yeni Cami'deki restorasyon çalışmalarının 2016 yılında başladığına dikkat çeken Ersoy, "Cami içi çini ve mermer alanlar korumaya alındı. Revaklı avlunun 24 adet kubbesinin kurşun örtüleri değiştirildi. İçlik ve dışlık pencere onarımlarının %85’i tamamlandı. Dış cephede ana kubbe eteği hizasında ve 4 adet ağırlık kulelerinde taş çürütme, kaplama ve derz imalatları tamamlandı. Alt kotlarda taş işleri devam ediyor. Caminin ana kubbe alemi ve 4 adet ağırlık kulesi alemine altın varak uygulandı. Mermer yüzeylerde kimyasal temizlik yapıldı. Revak avlu dışlık pencereleri yerlerine monte edildi" ifadelerini kullandı. Sultanahmet Camii'nde ise çalışmaların Temmuz 2017'de başladığını hatırlatan Ersoy, "Restorasyon alanının büyük olması süreci uzatıyor. Uygulama alanlarının yönetimi, malzeme yatay-düşey taşımaları, imalat sırasının belirlenmesi, uygulama sürelerinin doğru hesaplanması süreci doğrudan etkiliyor. Sultanahmet Camii ve Yeni Cami'nin restorasyonu 2022 yılı içerisinde tamamlanacak. Nuruosmaniye ise Temmuz 2021'de ibadete açılacak" dedi.