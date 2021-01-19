Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı gün içerisinde etkisini yitirdi. Akşama doğru ise yollar buzlandı. Bu sebeple şehrin iki farklı bölgesinde trafik kazası meydana geldi. İlk kaza, merkez Kayapınar ilçesi 75 metrelik yol üzerinde yaşandı. Burada 16 otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı. İkinci trafik kazası ise merkez Kayapınar ilçesi 50 metrelik yol üzerinde meydana geldi. Buradaki trafik kazasında ise aralarında ticari araçlarında bulunduğu 6 otomobil yolun buzlanmasından dolayı birbirine girdi, ölen ya da yaralanan olmadı.