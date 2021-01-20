Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu aşırı tipi ve kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütmektedir" denildi.