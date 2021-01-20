Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu aşırı tipi ve kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütmektedir" denildi.