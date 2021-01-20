Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van’ın Çaldıran ilçesi ile Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesi arasındaki kara yolu aşırı tipi ve kar yağışı nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Karayolları ekipleri bölgede çalışma yürütmektedir" denildi.
Çaldıran-Doğubayazıt kara yolu ulaşıma kapatıldı
20.01.2021 - 18:44 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 18:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Çaldıran ilçesiyle Ağrı'nın Doğubayazıt ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşıma kapatıldı.
Etiketler : van,çaldıran,Doğubayazıt,
761368 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761368.aspx
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