Yunanistan'ın Midilli adasına geçmek isteyen yabancı uyruklular lastik botla denize açıldı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu sığınmacıların bulunduğu botun motoru bir süre sonra arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sevk edildi. Ekipler tarafından kurtarılan 38 sığınmacı, kıyıya getirildi.
Ayvalık açıklarında 38 sığınmacı kurtarıldı
20.01.2021 - 21:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında lastik botlarının motoru arızalanan 38 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Etiketler : Ayvalık,sığınmacı,bot,yunanistan,
761406 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761406.aspx
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