İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, Ataşehir Halk Caddesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada ön koltuğun üzerindeki oyuncak ayı içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.K, hakkında işlem tapıldı. Şahıs daha sonra serbest bırakıldı.
Oyuncak ayının içinden tabanca çıktı
20.01.2021 - 22:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Ataşehir'de şüphe üzerine durdurulan araçtaki oyuncak ayının içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler : ayı,tabanca,
761408 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761408.aspx
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