Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma kapsamında, Ataşehir Halk Caddesi'nde bir araç şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada ön koltuğun üzerindeki oyuncak ayı içerisinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü F.K, hakkında işlem tapıldı. Şahıs daha sonra serbest bırakıldı.