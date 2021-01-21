Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç kız, işine olan tutkusu sebebiyle Yeşilçam’ın unutulmaz karakteri ‘Şoför Nebahat’e benzetildi. Görevinin ilk günlerinde aracını servise bakıma götürdüğünde ustaların ‘Aracın kaptanı gelsin’ diye seslendiklerini belirten Gök, kaptanın kendisi olduğunu söylediğinde de karşısındakilerin çok şaşırdığını anlattı.

İş aracının bakım ve temizliğini her gün titizlikle yapan 23 yaşındaki genç kız, genelde erkeklerin yaptığı bir meslek olan şoförlüğü layıkıyla yerine getirdiğini vurguladı. Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt, “Farkındalık oluşturmak için ilk defa bir kadını şoför olarak işe aldık. Şiddete uğraşan kadın ve çocuklarla yakın diyalog kurmada Ebru Hanım’dan istifade edeceğiz” diye konuştu.