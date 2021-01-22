Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Babasultan Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan traktör sürücülerinin yol üzerinde drift yapması görenleri şaşkına çevirdi. Yol üzerinde bir süre drift yapan traktör sürücüleri, daha sonra gözlerden kayboldu.