Olay, Babasultan Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan traktör sürücülerinin yol üzerinde drift yapması görenleri şaşkına çevirdi. Yol üzerinde bir süre drift yapan traktör sürücüleri, daha sonra gözlerden kayboldu.
Karda traktörlerle drift
22.01.2021 - 08:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 09:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa’nın Kestel ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından traktörleriyle drift yapan köy sakinleri görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Etiketler : kar,traktör,drift,
761744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761744.aspx
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