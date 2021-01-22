Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bölgede yaşanan çetin kış şartları, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde il genelinde görülen kar yağışı sebebiyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi. Şehir merkezindeki Esentepe mevkiinde bulunan Erzincan Belediyesine ait su depolarının olduğu alana inen iki kurdun yiyecek araması güvenlik kamerasına yansıdı. Kurtların daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolmaları görüntülerde yer aldı.