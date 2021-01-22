Bölgede yaşanan çetin kış şartları, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Son günlerde il genelinde görülen kar yağışı sebebiyle aç kalan kurtlar yiyecek arayışına girdi. Şehir merkezindeki Esentepe mevkiinde bulunan Erzincan Belediyesine ait su depolarının olduğu alana inen iki kurdun yiyecek araması güvenlik kamerasına yansıdı. Kurtların daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolmaları görüntülerde yer aldı.
Erzincan'da kurtlar şehre indi
22.01.2021 - 18:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 - 18:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar indi.
Etiketler : kurt,erzincan,
761909 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/761909.aspx
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