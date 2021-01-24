Jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Akşam saatlerinde kıyıya vuran ve 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkek cesedinin uzun süre suda kalması nedeniyle büyük bölümünün çürüdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, çürümüş erkek cesedinin otopsi için Muğla Adli Top Kurumu’na gönderildi.
Datça’da kıyıya ceset vurdu
24.01.2021 - 20:29 | Son Güncelleme: 24.01.2021 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi sahiline kimliği belirsiz erkek cesedi vurdu.
Etiketler : datça,ceset,haberler,
762421 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/762421.aspx
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